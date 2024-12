Una griglia per domare la furia del rio Marzano

È stata sostituita la griglia sul Rio Marzano (nella foto) a Ozzano, danneggiata in seguito a dei lavori di pulizia necessari per rimuovere la grande quantità di residui di lavorazioni agricole che si erano accumulati in seguito all’alluvione dello scorso ottobre. La sostituzione della griglia, totalmente a carico del Comune, rientra nelle tre azioni di intervento delineate nel corso dell’incontro tra la Bonifica Renana e l’ente avvenuto lo scorso 14 novembre. L’alluvione infatti, ha duramente colpito alcuni punti del territorio di Ozzano, causando danni e allagamenti di garage, cantine e piani terra di abitazioni oltre che di svariate imprese. La riunione era incentrata soprattutto sul rio Marzano, che ha poi invaso parte del capoluogo. "La sostituzione della griglia è solo uno dei primi interventi previsti nel breve-medio termine – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Lanzarini (nel riquadro) – E’ più grande della precedente e ha una doppia inclinazione: un elemento rilevante perché progettata in modo da poter bloccare eventuale materiale e ramaglie, lasciando ben defluire l’acqua verso il tombamento. Dopo una mappatura dei danni, sono stati delineati i lavori da realizzare con l’intento di mettere in sicurezza l’area e limitare futuri danni in caso di nuove alluvioni. Appena possibile partiremo con uno studio idraulico del bacino del Rio Marzano al fine di quantificare la quantità di acqua da gestire, la tipologia e il dimensionamento degli interventi successivi come le vasche di laminazione e tutto quello che si reputerà necessario".

In tema di protezione civile, l’amministrazione di Ozzano ha inoltre aperto un canale Whatsapp per informare la collettività in tempo reale su possibili emergenze e disagi. Il canale WhatsApp ‘Comune di Ozzano dell’Emilia’ è già attivo. Il servizio è gratuito e utilizzabile previa libera adesione da parte dei cittadini. È possibile cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento. Il Comune intende utilizzarlo con finalità istituzionali e di interesse generale, per informare la collettività direttamente sul cellulare. I cittadini riceveranno così informazioni in tema di pubblica utilità, scadenze comunali, iniziative, comunicazioni d’emergenza, allerte mete arancioni e rosse.