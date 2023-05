’Una guerra ingiusta’: focus sull’Ucraina

Una serata per discutere dell’atroce conflitto in Ucraina con chi lo ha visto con i propri occhi, e lo ha raccontato in un libro. È quella organizzata per questa sera, alle 19, al Circolo del Tennis dei Giardini Margherita: il magistrato Stefano Dambruoso (foto), insieme con il giornalista Luigi Alfieri, dialogherà infatti con la cronista Stefania Battistini riguardo al suo libro ’Una guerra ingiusta’, scritto durante la sua copertura per la Rai e in particolare come inviata del Tg1 del conflitto in Ucraina.

"L’argomento è molto attuale ed è estremamente interessante la testimonianza della cronista che, presente in prima persona sul luogo del conflitto, esprime le sue emozioni e offre un’analisi della vicenda e dei suoi drammi – spiega il sostituto procuratore Dambruoso –. In particolare, lo fa raccontando i propri incontri quotidiani con i cittadini e gli abitanti del posto, dando voce in particolare alle storie di donne e bambini ucraini".

La scrittrice segue il conflitto tra Russia e Ucraina da più di un anno, da quando cioè è esploso a febbraio del 2022; da allora si reca sul posto per periodi di tre settimane, a mesi alterni.

"Auspichiamo che questa presentazione dia l’avvio a un dibattito costruttivo: l’obiettivo di questi incontri è sempre quello di incuriosire il pubblico, coinvolgerlo e offrire all’opinione pubblica una testimonianza diretta dei fatti di cronaca, concedendole di fare domande a chi li ha vissuti sulla propria pelle", chiude

il magistrato.