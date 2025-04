Una guida alla Resistenza: itinerario inedito di viaggio

Ci sono luoghi che parlano anche quando sono immersi nel silenzio, montagne, sentieri, piazze che sono stati testimoni di alcuni del momenti più significativi della guerra di liberazione dal nazifascismo. A loro, a questi panorami è dedicato il libro di Paolo Pezzino, professore ordinario di Storia Contemporanea all’università di Pisa, ’Andare per i luoghi della Resistenza’ (Il Mulino), che l’autore presenta martedì (ore 18) a Cubo in piazza Vieira de Mello, a Porta Europa. Al termine dell’incontro è previsto un itinerario a piedi nei luoghi della Resistenza della Bolognina.

Prof Pezzino, ha scelto di raccontare la Resistenza attraverso i luoghi che la videro protagonista. "Sì, è una maniera per esercitare la memoria, per consegnarla anche alle generazioni più giovani, invitando a visitare posti a volte molto noti, altre volte sconosciuti o dimenticati nei quali tante italiane e italiani decisero di dare il contributo, molto spesso a costo della vita, alla guerra di Liberazione. Da Nord a Sud, ripercorro la storia della Resistenza evitando ogni retorica, come fosse un itinerario inedito di viaggio".

Se quello che successe al Nord è più noto, sappiamo meno di quanto avvenne al Sud. "Il libro, con la sua struttura di ‘guida’ vuole proprio essere una occasione per approfondire episodi che non si incontrano nelle pagine dei libri di storia, e che sono stati determinanti per la sconfitta della dittatura e per completare il processo che portò alla Liberazione. Penso a Lanciano, dove si tenne una battaglia campale nel 1943, durante l’occupazione tedesca, o, più a sud, a Barletta, dove ebbe luogo il 12 settembre 1943 un terribile eccidio, uno dei primi dopo l’Armistizio. Tanti vigili urbani e netturbini caddero sotto le pallottole dei nazisti".

Nel suo racconto si intrecciano le storie dei partigiani, di chi specie al Nord decise di salire in montagna e organizzare la Resistenza, ma anche di tanta gente comune che rischiò la vita pur non combattendo. "Questo è stata la Resistenza: un grande movimento popolare che coinvolse persone di diverso credo politico, provenienza sociale e sesso. Le donne hanno un avuto un ruolo decisivo, che spesso hanno pagato con la tortura e l’assassinio. Il libro racconta anche le loro storie, e sono tantissime. Per questo trovo inopportuna la frase, molto utilizzata, di ‘contributo femminile alla Resistenza’. Non fu un contributo, fu una ampia partecipazione pari a quella degli uomini".

Dopo la presentazione del libro, porterà il pubblico in giro per la Bolognina. "Faremo insieme un breve itinerario che toccherà due luoghi della zona. Andremo nei luoghi teatro della famosa Battaglia della Bolognina, che è strettamente legata a quella di Porta Lame ed è stata determinante nella liberazione della città e poi arriveramo di fronte al muro dove c’è il murales dedicato a Francesca Edera De Giovanni che, giovanissima, ebbe parte attiva nell’organizzazione della Resistenza e fu per questo torturata e poi fucilata".