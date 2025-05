Una legge per vietare lo smartphone ai bimbi

Regione Emilia-Romagna in campo per vietare gli smartphone ai bambini sotto una certa età e all’interno delle scuole. L’idea è di formare i pediatri e di avviare una campagna di sensibilizzazione. Ma dalla prima edizione degli Stati generali dell’infanzia e dell’adolescenza in programma a Bologna dal 22 maggio al 6 giugno, uscirà anche un’iniziativa legislativa: una proposta di legge alle Camere per spingere lo Stato a vietare gli smartphone ai giovanissimi. La proposta è stata avanzata dall’assessora a Scuole e Welfare Isabella Conti (foto): "Mi piacerebbe – dice –che fosse il frutto di una riflessione collettiva".