Una legge sugli aeroporti. Summit Regione-gestori. Ma Bologna vuole crescere

di Cristina Degliesposti BOLOGNA "Una legge regionale ad hoc per il sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna". Fin qui, la proposta lanciata dal governatore Michele de Pascale, all’uscita dal summit con il ministro ai Trasporti e alle infrastrutture Matteo Salvini. Un percorso che a livello nazionale ha precedenti, come in Calabria e Puglia. Ma cosa nella pratica conterrà il testo è un percorso ancora da definire. Il punto di partenza è noto: dei quattro scali regionali, Bologna è quello che ha avuto una crescita record scontando però disagi e problemi legati a uno sviluppo non armonico del traffico, sfociati nell’estate 2024 in una ’resa dei conti’ che ha visto contrapporsi pubblicamente il Comune (socio di minoranza) e il mondo delle imprese contro la gestione dello scalo. Poi Rimini che segna incoraggianti risultati positivi, può contare sull’attrattività della meta a livello turistico, del polo fieristico e della prossimità delle Marche mal collegate col resto d’Italia. Fanalini di coda, invece, Forlì e Parma che faticano a stare a galla e non è un segreto che siano alla ricerca di partner del settore. L’idea della Regione, allora, è quella di trovare uno strumento normativo che sostenga la crescita del sistema nella sua interezza. Come? Non si esclude una via societaria o partecipazione diretta dell’ente di viale Aldo Moro nelle società di gestione, con immissione di fondi e, proprio per questo, l’operazione dovrà essere cucita sartorialmente per escludere l’accusa di finanziamento di Stato. Nei prossimi giorni de Pascale e l’assessora ai Trasporti Irene Priolo incontreranno le società e su Bologna pende anche la spada di Damocle dei limiti acustici.

Ma se i ’piccoli’ – Forlì e Parma – sono quelli che nella partita di una legge regionale potranno sicuramente gioire, cosa diranno Rimini e Bologna che hanno conquistato ampie fette di mercato a suon di investimenti? "Noi siamo sempre disponibili a ragionare su nuove opportunità e a valutarne le condizioni", è la posizione di Enrico Postacchini, presidente di Aeroporto di Bologna. Ma è la natura stessa della società a limitarne fortemente il raggio di manovra. Quotata in borsa, con la maggioranza saldamente nelle mani di Camera di Commercio (39%) e Mundys (29%), la società bolognese risponde prima agli azionisti e al mercato che agli appelli degli scali vicini. Per Bologna l’estate 2025 sarà una stagione ancora di cantieri aperti – ma si spera meno di passione del 2024 – con una tabella di marcia al 2028. Nella società ci si sta già attrezzando per il masterplan 2030-2045, tenendo conto che attualmente nello scalo vengono gestiti quasi 12 milioni di passeggeri con una capacità di crescita fino a 20 milioni. Come? Esclusa, per motivi di spazio, la costruzione di un’altra pista, si lavorerà per riempire le fasce orarie della mattina e del pomeriggio ’scariche’ di voli.

Intanto, la vera grana di Bologna non è nei cieli ma a terra. Il Passante di Mezzo (allargamento dell’autostrada) è fermo ai lavori del lotto zero, in attesa che si sciolga il rinnovo della concessione autostradale (ora di Aspi) che dovrà passare per una gara. Il costo dell’infrastruttura, con le opere di compensazione pattuite col Comune di Bologna, è ora lievitato a oltre 3 miliardi di euro e Aspi non è disposta a sobbarcarsene l’onere senza una garanzia di rientro. "Bisogna essere chiari: in questo momento pensare di stravolgere il progetto significa decidere di non farlo", taglia corto il governatore proponendo invece un’alternativa: "Se non è possibile prolungare le concessioni (la Ue lo vieta, ndr) si usi una cifra di subentro". Ossia, ciò che non è stato ammortizzato "lo paghi chi eventualmente subentrerà".