Una macelleria ricerca ‘specialista’ di grigliate

Macelleria del Borgo, ad Alto Reno Terme, è alla ricerca di un grigliatoretrice. La risorsa sarà inserita nello staff di cucina e si occuperà prevalentemente di attività di cottura attraverso la grigliatura con griglia a pietra lavica. In caso di necessità alla persona potrà essere richiesta anche della preparazione di taglieri di salumi. Si richiede quindi un’indispensabile e precedente esperienza, che sia documentabile, in qualità di grigliatore e capacità di utilizzo di affettatrici e coltelli. Inoltre, è preferibile il diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo professionale alberghiero ed è preferibile essere automunito, questo in quanto se la persona debba utilizzare i mezzi pubblici, gli orari di questi potrebbero non essere compatibili con quelli del lavoro. La tipologia di contratto che viene offerta è a tempo determinato. L’orario, appunto, part time è pari a 30 ore settimanali. Gli orari che riguardano la preparazione della cena sono indicativamente dal mercoledì alla domenica, dalle 19 alle 23 e quelli del pranzo il sabato e domenica.