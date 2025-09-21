Una maglietta per sognare: "Lucio Dalla mi ha ispirato"

Una maglia per omaggiare il Bologna, ma soprattutto la città. Davide Bonazzi, illustratore bolognese che ha lavorato, tra i tanti, anche per The New York Times, The Wall Street Journal, Unesco e Wired, per il nostro giornale ha ideato il disegno della t-shirt per omaggiare la vittoria in Coppa Italia. E adesso arriva un’altra maglietta con un disegno altrettanto bello e rappresentativo.

"Avevo fatto anche un’altra proposta a tema calcio ma è stata scelta questa che avevo pensato forse più per rendere omaggio alla città che la squadra. Con questa visione dei tetti, volevo che venisse fuori l’atmosfera del guardare fuori dalla finestra e vedere i monumenti di Bologna, lo stadio. Ho voluto immaginare la sensazione di chi passa vicino al Dall’Ara e sente il boato del pubblico quando la squadra fa gol".

Quindi un’atmosfera più familiare, più intima rispetto a una più celebrativa della squadra. Si è ispirato a qualcuno?

"Il tifoso è piccolino, è un bambino che guarda da un tetto. Mi sono un po’ ispirato a una canzone di Lucio Dalla, Dark Bologna, dove a un certo punto parla di ricordi infantili, di tetti, di compiti ancora da fare: lo spirito era un po’ quello".

Cambia però la parte superiore, quella che sovrasta il disegno della città, che appare più onirica.

"Sì, nella parte sopra c’è il cielo che è un chiaro omaggio all’Europa League con una nuvola a forma di calciatore che sta per calciare. Sono due cose un po’ diverse, una parte molto concreta e familiare, quella legata ai tetti e una più onirica, quella delle nuvole che cambiano forma e cambiano colore. Sempre nella stessa canzone c’era un riferimento anche alle nuvole".

Nelle sue opere il sogno è ricorrente.

"Mi piace trasformare un’immagine che sembra ordinaria in qualcosa di più surreale, inaspettato".

Dell’iniziativa Bar Carlino cosa ne pensa?

"È molto bella, è interessante la tv in mezzo alle persone, in un luogo così di passaggio e significativo, visto che è l’inizio del portico che conduce a San Luca e allo stadio. Una bella cosa". La t-shirt che costa 12 euro, può essere ordinata presso la propria edicola e sarà disponibile nelle taglie S, M, XL e 2XL.

Per informazioni rivolgersi al sequente indirizzo di posta elettronica: marketing@ilrestodelcarlino.it

Monica Raschi