Una magnolia per ricordare la gioia di Irene

Una mattinata di sole, quella di domenica a Castenaso, dove, però, non sono stati certo i raggi a scaldare i cuori dei presenti, ma l’emozione per il ricordo di Irene Boruzzi, la 19enne investita e uccisa da un ubriaco. Era il 12 novembre del 2020 quando un 45enne bolognese, alle 19.15, in via del Frullo, all’altezza della rotonda Zucchi, falciò Irene mentre lei faceva jogging con il suo cane. A distanza di anni il Comune, con un evento organizzato dalla famiglia, dagli Assistenti Civici e dall’Associazione Nazionale Carabinieri, ha ricordato, ancora una volta, la giovane Irene con una toccante celebrazione sulla rotonda dove un destino tragico pose fine ai suoi sogni. E proprio lì, dove già l’amministrazione aveva creato un simbolico cerchio con piante colorate, da domenica ha preso posto una magnolia che è stata piantata grazie all’idea della famiglia, degli Ac e dell’Anc.

Proprio queste due associazioni, infatti, dal 2020 ad oggi, per volere della famiglia Boruzzi, hanno organizzato svariate iniziative per i giovani del territorio sull’educazione e la sicurezza stradale grazie anche alla collaborazione dell’Osservatorio per la sicurezza stradale. La posa a dimora della magnolia, insieme alla targa per Irene, è avvenuta alla presenza di giovani, giovanissimi, famiglie del territorio, associazioni e dell’amministrazione comunale. "La cerimonia, organizzata da noi e Anc, ha voluto rendere omaggio alla memoria di Irene Boruzzi – ha dichiarato Cristina Sarti, presidente degli Assistenti Civici di Castenaso –. Ciò che è accaduto quella sera di tre anni fa ha scosso tutti profondamente e la nostra volontà, come associazione e come persone che fanno parte della comunità, era quella di esprimere la nostra vicinanza a tutta la famiglia Boruzzi con la messa a dimora di una pianta di magnolia e una targa a ricordo sul luogo dell’incidente, ma anche per trasmettere il messaggio che l’obiettivo di tutti deve essere quello di prevenire, educare e sensibilizzare. È stata una occasione per richiamare l’attenzione sul rispetto delle regole, per far sì che questi tragici eventi non accadano mai più".

Dello stesso avviso il sindaco Carlo Gubellini: "Ho pensato a tre cose prendendo parte a questa cerimonia: alla famiglia, quella di Irene, che ha trovato la forza di rialzarsi nonostante il grave lutto, alla comunità che, da quella terribile sera, ha partecipato al dolore della famiglia perché la perdita di Irene è stata di tutti, e al parco in cui ci trovavamo che da semplice parco è luogo di ricordo e memoria. E proprio lì poseremo anche una panchina dove poter riflettere e fermarsi".

Zoe Pederzini