Una mano tesa alle donne iraniane

Nell’ultimo consiglio comunale di Ozzano del 2022 è stato approvato, all’unanimità di voti, l’ordine del giorno proposto dal gruppo di maggioranza "Passione in Comune" a sostegno della lotta dell’intero popolo iraniano, ma in prima battuta delle donne iraniane che si stanno impegnando, esponendosi in prima persona e rischiando la vita, per far valere l’affermazione della libertà e dei diritti fondamentali della persona nonché il riconoscimento paritario delle donne nella società iraniana. Il consiglio comunale, dando voce a tutta la comunità ozzanese, ha quindi approvato un ordine del giorno di ferma condanna alla sanguinosa repressione dei manifestanti nelle piazze iraniane, di adesione alla causa perseguita dal popolo iraniano con l’invito ad adoperarsi per il rilancio su base internazionale.