Una mappa per la lunga notte dell’arte

Stasera va in scena lo show più popolare di ArtCity, quello della notte bianca che trasforma una città in un festival delle arti dove tutti gli spazi, dalle gallerie ai musei, dai palazzi ai negozi e fino ai luoghi istituzionali sono aperti fino anche alla mezzanotte e contribuiscono a creare un grande rito collettivo di bellezza. Anche i musei osservano orari di aperture prolungate (info sul sito). Ecco la nostra top ten degli eventi, tutti gratuiti. Con una dritta in più: i ritratti ispirati al progetto di JR ai Giardini Margherita.

1) MAMbo. Un MAMbo così scenografico non si è forse mai visto e in notturna deve riservare particolati suggestioni, anche perché la mostra Facile Ironia. L’ironia nell’arte italiana tra XX e XXI secolo appena inaugurata è piena di visioni cariche di potere immaginativo.

2) Booming a Palazzo Isolani. Un ferro di cavallo, la pianta a pian terreno del Palazzo, con venti alcove quante sono le gallerie del Contemporary Show, compresa una cappella consacrata che ospita un’opera dedicata all’ambiente. Trionfo dell’arte Generazione Zeta, vi imbatterete anche in una performance di body art.

3) San Barbaziano e Per Barclay. L’ex Chiesa di San Barbaziano appena restaurata e in dialogo con l’opera di Per Barclay ospiterà alle 19,30- 20,30 e 21,30 la performance site-specific Soglia. Se non riuscite a entrare godetevi la bellezza del posto nella scenografica illuminazione notturna.

4) Giorgio Di Palma da 20ZERO3. L’artista di Grottaglie Giorgio Di Palma racconta la realtà attraverso la ceramica e nella sua prima personale bolognese da 20ZERO3 in via de’ Marchi, "organizza" una ’Festa di compleanno’ memorabile dal sapore vintage, dove tutto, dalle trombette ai coriandoli, dai cappellini ai pacchetti regalo, dalle torte alle chips e fino ai panini ripieni, sono ricreati dalle sue mani sapienti per questa tavola imbandita. Dalle 18 alle 24.

5) Alfredo Pirri a palazzo Boncompagni. Che magico il mondo capovolto e sospeso di Alfredo Pirri, che si specchia nella dimora di Papa Gregorio XIII con’installazione site specific Ritratto di Palazzo. Il maestro costruisce un’esperienza immersiva. Dalle 15 alle 24.

6) Harmonic Room in San Mattia. Alessandro Sciaraffa trasforma la storica ex chiesa di San Mattia in via Sant’Isaia in uno spazio immersivo dove suono, luce e vibrazioni si intrecciano e il pubblico viene coinvolto in un viaggio sensoriale. Dalle 16 alle 24.

7) Anna Caterina Masotti alla Conserva di Valverde. Thea Maris di Anna Caterina Masotti esplora con opere multimediali intrecciate alla tecnica del ricamo, l’armonia e la bellezza attraverso la storia di un’adolescente che si avvicina all’età adulta. Location storica e suggestiva in via Bagni di Mario 10. Dalle 16 alle 24.

8) Ababo Open Show. Una grande esposizione che occuperà gli spazi didattici e laboratoriali dell’Accademia di Belle Arti con le opere di studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti. Un’esplosione di creatività per scoprire l’arte del futuro. Dalle 21 alle 24.

9) Sabrina Mezzaqui al Centro delle Donne. Meditazione sul processo di scrittura e di lettura nell’installazione, che inaugura proprio stasera, della bolognese Sabrina Mezzaqui partendo da Nel deserto del pensiero – Quaderni e diari 1950-1973 di Hannah Arendt. Dalle 18 alle 24.

10) Oscar Piattella all’Archiginnasio. L’artista marchigiano Oscar Piattella viene celebrato in città con tre mostre. Una particolarmente suggestiva è nella Cappella di Santa Maria dei Bulgari dell’Archiginnasio e presenta i suoi spettacolari Muri anche con un videomapping di grande bellezza. Dalle 20 alle 24.