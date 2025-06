Una medaglia alle squadre di calcio e volley

Festa doppia a Gaggio Montano. Il 30 maggio, in municipio, si è svolta la cerimonia di premiazione per meriti sportivi delle squadre under 19 del Csd Faro e della femminile di volley terza divisione di Asd Unica. Entrambi i gruppi hanno ottenuto, durante la stagione sportiva appena conclusa, risultati importanti, degni di essere celebrati.

I ragazzi del calcio, guidati da mister Stefano Cati, hanno vinto i playoff a otto squadre del campionato regionale, ottenendo il diritto a disputare per la prossima stagione il prestigioso campionato élite. Le pallavoliste, sotto la guida della coach Giorgia Scala, reduci dalla vittoria del loro campionato, il prossimo anno disputeranno la seconda divisione. Atlete e atleti hanno ricevuto dalle mani del sindaco Pucci una medaglia a ricordo delle imprese appena compiute, mentre agli allenatori e ai presidenti di Faro e Unica, Giuliano Pedretti e Franco Tozzi, sono state consegnate delle targhe di riconoscimento. Fra i presenti alla cerimonia gli staff tecnici delle due società, il vicesindaco Maurizio Malavolti e l’assessore Andrea Baldini. "Da qualche anno – racconta il sindaco Pucci – abbiamo l’abitudine di premiare gli sportivi locali che si sono distinti per i propri meriti, in campo e fuori. L’impegno, la correttezza e lo spirito di squadra sono ingredienti fondamentali nel raggiungimento dei risultati. Un grazie particolarmente sentito va ad allenatori e dirigenti che accompagnano con competenza le ragazze e i ragazzi lungo il loro percorso di crescita individuale e sportiva". Palpabile la soddisfazione all’interno delle due società. "Un risultato mai raggiunto – racconta Marco Zanini, mister della prima squadra e responsabile tecnico degli under 19 – non solo a Gaggio ma in tutta la montagna. Il campionato regionale élite è, per noi, una sfida tutta da vivere. Il nostro obiettivo adesso è restarci".

Grande gioia anche all’interno del movimento della pallavolo che, a Gaggio, cresce anno dopo anno e che, attualmente, ha superato i 130 tesserati. Lo scorso anno – racconta Francesca Mini di ASD Unica – abbiamo dovuto ritirarci dal campionato di prima divisione e mai avremmo pensato che in un anno saremmo riusciti a riconquistare la seconda divisione".

Fabio Marchioni