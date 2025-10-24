Una medaglia per i volontari negli ospedali

Nei giorni scorsi Vasco Rossi ha avuto un successo eccezionale perché ha fatto visita ai bimbi del Rizzoli, per una sola volta. S. B. va al Rizzoli a portare giochi per i bimbi del reparto oncologico e di quello traumatico da diversi anni coprendo tutti i giorni dell’anno. Si ritiene che abbia fatto oltre 2.500 donazioni, ma nessuno se ne è accorto. Si deve dare più pubblicità al grande lavoro del volontariato.

Alberto Bucchi

Risponde Beppe Boni

Chi agisce per il bene del prossimo, soprattutto negli ospedali, lo fa secondo le proprie possibilità. Vasco Rossi è un grande artista e a lui va un interminabile applauso per le visite periodiche che fa ai bimbi del Rizzoli. Regala a loro e ai familiari che li assistono una giornata di festa e ricorda a tutti noi l’importanza di un reparto fondamentale. I volontari fanno la loro parte in un altro modo e vanno ricordati con altrettanta gratitudine. Il super volontario che ha fatto 2.500 donazioni senza vantarsene è una persona eccezionale come lo sono le decine di volontari che in vario modo assistono i malati senza la luce dei riflettori, al Rizzoli come negli altri ospedali di Bologna. C’è chi dà di più e chi dà di meno, non devono esistere classifiche. Una rock star come Vasco Rossi è il loro testimonial e ci ricorda che l’altruismo è una merce preziosa. Far sorridere un paziente ricoverato non guarisce, ma aiuta la cura. Beh, allora diciamo che queste righe siano anche una medaglia per il grande mondo del volontariato che si muove con discrezione nelle corsie degli ospedali. Tutti sul podio, applausi come alla Scala. Non c’è bisogno di chiedere il bis: lo eseguono tutti i giorni.

