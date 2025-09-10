Una medaglia speciale . I mille operai del tram premiati dal Comune

Una medaglia alle oltre mille persone impegnate nei cantieri del tram. Perché se ci si mette a contarle, si arriva a 1,8 milioni. Ovvero le ore trascorse al lavoro da maggio 2023 al mese scorso. "Sette giorni su sette, in alcuni casi anche di notte. Sono di 53 nazionalità, persone venute nella nostra città per compiere un’impresa che è quella di realizzare 22 chilometri di tranvia in soli quattro anni". Lo sottolinea il sindaco, Matteo Lepore, in occasione dell’iniziativa "L’impresa dei Mille. La città ringrazia le persone al lavoro nei cantieri tram" a Palazzo Re Enzo, condotta da Filippo Solibello di Rai radio 2, fondatore di "Caterpillar". "Stanno raggiungendo l’obiettivo, nella prossima estate – assicura il sindaco – avremo completato i lavori finanziati dal Pnnr e quindi oggi li ringraziamo perché si sono innamorati della nostra città, stanno dando l’anima per raggiungere il risultato e lo stanno facendo per Bologna insieme ai cittadini".

Un intervento che il Comune definisce "strategico per la città", con la realizzazione di due nuove linee tranviarie che, entro il 2026, copriranno 22 chilometri di rete e 51 nuove fermate, per un investimento complessivo di circa 800 milioni di euro. Numeri che l’amministrazione sceglie di rimarcare attraverso questo evento, anche in un’ottica di lungo periodo che guarda alle elezioni comunali del 2027. E se è innegabile che la città viva dei disagi, Lepore fa notare che "1.000 operai sono davvero tanti, nessun’opera in Italia in questo momento ha un così alto numero di operai che lavorano in sicurezza e con la massima attenzione: sono tanti perché vogliamo finire presto". Gli operai impegnati nella realizzazione delle opere civili rappresentano l’81% di tutto il personale, mentre l’11% svolge lavoro di staff e ufficio e l’8% è addetto a opere tecnologiche e armamento. "Il periodo medio – prosegue Lepore – per finire un’opera pubblica in Italia è di 16 anni, noi stiamo facendo due linee in quattro anni. Ci stiamo riuscendo, con sacrifici, tanta pazienza e con difficoltà, ma ci stiamo riuscendo ed è merito non di un sindaco ma di tutta la comunità, che sta portando pazienza e sta sopportando i disagi e di queste 1.000 persone che stanno lavorando". Ad oggi, sono 23 i cantieri attivi della Linea Rossa e 14 lotti già completati per 8,4 chilometri di binari posati e 4,6 chilometri di binari in corso di posizionamento. Per quanto riguarda la Linea Verde, i cantieri in corso sono attualmente 15.

