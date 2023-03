Una messa e un incontro per ricordare monsignor Enelio Franzoni

La parrocchia di San Silvestro di Crevalcore domani ricorda la figura di monsignor Enelio Franzoni (nella foto). Alle 10 verrà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale e alle 11.30 si terrà un incontro al centro civico. Alle 13 è previsto un pranzo, per il quale occorre prenotare al numero 3333889931. La giornata è organizzata dal ’Comitato per la memoria di Monsignor Enelio Franzoni’.

Quella di monsignor Franzoni, cappellano militare alla divisione Pasubio e medaglia d’oro al valor militare, è una figura particolarmente cara al corpo degli Alpini, che non mancano mai di ricordarlo in tante occasioni ufficiali. Nel 1941, durante la campagna di Russia, ebbe l’occasione di essere rimpatriato con gli altri ufficiali rimasti prigionieri, ma rifiutò di lasciare i soldati che invece sarebbero rimasti nei campi di prigionia, riuscendo a rientrare in Italia solo nel 1946. Successivamente, spese molto tempo e molte energie per riportare in patria le spoglie di migliaia di soldati caduti lontano da casa.