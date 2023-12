Una messa per Pietro, maestro e guida

A distanza di tre anni dalla morte la famiglia Pancaldi vuole ricordare Pietro, ideatore dell’iniziativa ’Sos Matematica...e non solo’, con una messa che si terrà domenica alle 10,30, nella chiesa parrocchiale San Lorenzo di Budrio. Per vent’anni Pietro Pancaldi ha accolto e aiutato più di 600 studenti, provenienti da ogni parte del mondo. La sua dedizione ai ragazzi era ineguagliabile, dedicando loro tempo ed energie, per aiutarli a superare le sfide non solo scolastiche, ma anche personali. La presenza di Pietro nella vita parrocchiale e sociale del paese è stata un dono prezioso. La sua gentilezza, accoglienza e cura verso tutti hanno lasciato un’impronta duratura nelle vite di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo: si approcciava in punta di piedi nel vissuto di chi incontrava per fargli conoscere Cristo.

La famiglia lo ricorda come marito devoto, come padre e nonno esemplare, per l’amore e la sua cura evidenti in ogni gesto e parola. Esprimiamo a Pietro la nostra gratitudine per la sua vita straordinaria e per l’eredità di amore, conoscenza e compassione che ci ha lasciato. Si ringrazia, con tutto il cuore, quanti parteciperanno a questa commemorazione, insieme al Coro Associazione corale polifonica Ss. Giuseppe e Ignazio di Bologna, diretto dal M.° Carlo Ardizzoni. Pietro riposa in pace nella tomba di famiglia presso il cimitero di Villafontana di Medicina.