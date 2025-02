Una montagna di libri e un premio nel nuovo festival dell’Appennino

Montagne da esplorare, ma anche da sfogliare. Sabato 14 giugno si terrà il 1° Festival letterario "Una Montagna di Libri", al cui interno gli organizzatori hanno deciso d’inserire il concorso letterario "Mi ricordo montagne verdi", il cui tema è l’Appennino. "Ci proponiamo di organizzare un incontro di autori e appassionati di lettura – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Monzuno Ermanno Pavesi –. Con l’aiuto di Loris Arbati e Marcella Nigro, veterani del mondo letterario, stiamo elaborando una giornata in cui la scrittura sia l’elemento centrale".

Chiunque è invitato a cimentarsi con un racconto della lunghezza massima di 10.000 battute, coerente all’argomento, inviandolo, in formato word, entro il 30 aprile prossimo, tramite posta elettronica all’indirizzo ermanno.pavesi@comune.monzuno.bo.it. I tre finalisti saranno premiati con attestato di merito e alcuni tra i migliori prodotti tipici del territorio. Il vincitore vedrà il proprio manoscritto pubblicato sul giornale locale dell’Associazione Savena Setta Sambro, partner del festival. "Siamo onorati di poter contribuire a questo evento significativo e di lavorare insieme per promuovere la cultura e la letteratura del territorio – ha dichiarato Linda Botto, presidente dell’Associazione L’Agorà di Lavagna, partner ufficiale del festival –. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità preziosa per unire le nostre forze e condividere l’amore per i libri e la lettura. La passione per i libri ha il potere di unire le persone oltre i confini geografici, creando un mondo più aperto, colto e connesso".

La giornata sarà, infine, l’occasione per vivere i libri e gli autori in maniera interattiva, conviviale, ludica ed educativa e sarà allietata da una ricca offerta di prodotti enogastronomici oltre a diversi momenti musicali.