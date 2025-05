Una mostra dedicata a Giovanni Bersani. Tra solidarietà, giustizia e cooperazione

Dal 6 al 25 maggio, nella suggestiva cornice della Manica Lunga di Palazzo d’Accursio, si terrà la mostra ’Giovanni Bersani, la vita, il pensiero, le opere’. A undici anni dalla sua scomparsa, un omaggio a una delle figure più significative della Cooperazione in Italia. Attraverso fotografie, testimonianze e materiali d’archivio, il percorso espositivo ripercorre l’impegno civile, politico e umano del Senatore Bersani. Partendo dall’attività giovanile nell’Azione Cattolica, passando per l’impegno parlamentare e internazionale, fino ad arrivare alla fondazione di numerose cooperative e associazioni. Una vita dedicata ai valori della solidarietà e della giustizia sociale. L’inaugurazione della mostra è prevista per martedì 6 maggio alle ore 17:00. Ad intervenire, Francesco Tosi, presidente della Fondazione Bersani, Lea Moretti, curatrice della mostra, e Matteo Lepore, sindaco di Bologna (invitato).