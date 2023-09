Una mostra diffusa per Colliva. L’omaggio di tre gallerie all’artista

Tre gallerie si uniscono per omaggiare un grande artista concittadino scomparso pochi mesi fa: Alberto Colliva. Nato a Castello d’Argile nel ’43, Colliva si è distinto nell’ambito delle arti visive per una ricerca caratterizzata da una sperimentazione continua, approdata poi all’uso quasi esclusivo della pittura. Oggi alle 18 è previsto il vernissage della mostra diffusa ’L’inganno dell’immagine’, con testo critico di Pasquale Fameli. I luoghi che ospiteranno la personale sono tre: la Galleria Forni (via Farini 26f), la Galleria Spazia (via dell’Inferno 5) e lo studio la Linea Verticale (via dell’Oro 4b). Marco Bottai – titolare della Spazia – si fa portavoce del gruppo per spiegare una mostra intesa a ripercorrere l’intera carriera dell’artista.

Bottai, com’è nata questa mostra?

"Conobbi Colliva negli anni ’70 all’osteria del Moretto, quando ancora era frequentata da artisti. Così è nata una bella amicizia ed una stima reciproca che è durata fino al giorno della sua morte, nonostante il nostro lavoro avesse sempre viaggiato su binari differenti. A luglio, quando sono venuto a conoscenza della sua scomparsa, mi sono subito attivato per aprire una sinergia con altre due gallerie che avevano rappresentato un ruolo fondamentale per la sua crescita professionale".

Ci spieghi meglio…

"Negli anni Settanta, un giovanissimo Colliva espose alla Galleria Forni, ma soprattutto recentemente Colliva aveva aperto una collaborazione con la galleria Studio La Linea Verticale. Quest’ultima, l’anno scorso aveva organizzato una mostra dedicata agli ‘Arrabbiati del Battibecco’; poi, una volta appresa la notizia della sua scomparsa, aveva già programmato una mostra in settembre in suo ricordo. Perciò, ho proposto ai miei colleghi di unire le forze per dare vita ad un’iniziativa condivisa, per restituire la giusta attenzione ad un amico e ad un artista dotato di una mano eccezionale".

Chi sono gli ‘Arrabbiati del Battibecco’?

"È la denominazione sotto la quale Alberto Colliva, Maurizio Bottarelli e Franco Filippi hanno esordito a Bologna nel ‘62 in uno spazio espositivo autogestito (il ‘Battibecco’, appunto). Come spiega il critico Pasquale Fameli, in quel luogo i tre pittori tentarono di superare l’Informale, sostituendone il tipico materismo denso con un polimaterismo più calibrato e dimesso. Nell’aria si respirava un forte desiderio di innovazione".

Cosa si vedrà in ciascuna galleria?

"Alla Forni le opere realizzate tra gli anni 60-70; nella mia galleria troveranno spazio quelle degli anni Ottanta e allo Studio la Linea Verticale i lavori più recenti".

Manuela Valentini