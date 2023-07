Una mostra e un torneo per la ’Torre Serafini’

Il primo memorial Gigi Serafini che si disputerà sabato a Castel d’Aiano vuole ricordare una figura importante per lo sport bolognese. L’ex centro della Virtus che con la V nera vinse uno scudetto nella stagione sportiva 197576, ma nel rapportarsi con le persone non fece mai pesare i trofeo vinti in carriera, ma aveva sempre modi e gentili con tutti. Lo sanno bene gli abitanti di Castel d’Aiano, comune dove trascorreva le ferie estive, che lo avevano soprannominato la "Torre Serafini". Nonostante i 210 centimetri di altezza non incuteva timore, anche perché era il primo a salutare, anche quando la persona incontrata o incrociata non era conosciuta. E’ deceduto il 23 agosto di 3 anni fa a soli 69 anni e tutto il mondo della pallacanestro ha pianto la scomparsa di un signore del parquet per quello che ha fatto in campo e per quello che ha fatto dopo a Borgo Panigale, dove insegnava il basket ai più piccoli, insieme agli amici di una vita come Renato Albonico. Gli stessi amici che hanno scelto Castel d’Aiano come sede del suo primo memorial.

Il torneò sarà preceduto da una mostra fotografica che sarà allestita nella biblioteca del comune castellano con una serie di immagini che documentano la carriera di Serafini, mentre altre illustrano i suoi soggiorni in questo territorio montano. Alle 15.30 prenderà il via la manifestazione sportiva con una serie di gare di basket tre contro tre, in una competizione dove sono 10 le squadre partecipanti. Chi vince dovrà poi confrontarsi con gli "amici pensionati" non professionisti, vale a dire gli ex giocatori con un passato nella Virtus che se la sentiranno ancora di indossare la canotta e di scendere in campo.

Le premiazioni si svolgeranno alle 20.30 nella piazza principale del paese dove le testimonianze di alcuni amici della Torre, tra cui quelle degli ex bianconeri Ferracini, Tommasini, Bon, Binelli, Abbio e Della Fiori, andranno ad infilarsi in un concerto gratuito di Andrea Mingardi e anche per questo la manifestazione ha come sottotitolo "T’i un fenomen Gig", frase estrapolata dal testo di una celebre canzone del cantautore emiliano. La serata sarà presentata da Giancarlo Ropa, con intervento e saluto del nuovo sindaco di Castel d’Aiano Rossella Chiari.

Il memorial avrà come ospiti d’onore i componenti della famiglia di Gigi Serafini si svolgerà con il patrocinio del Comune di Castel d’Aiano, della Pro Loco, della Virtus Bologna, di Confcommercio Ascom Bologna e del Circolo Culturale Castel d’Aiano APS. Dalle 19.30 saranno attivi gli stand gastronomici.

Massimo Selleri