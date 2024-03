Una mostra per Marconi

’Guglielmo Marconi, il suo tempo e il suo territorio’. L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna celebra l’inventore della radio nel 150° anniversario della nascita con una mostra fotografica realizzata in collaborazione con il Comune di Sasso Marconi, la Film Commission e la Fondazione Marconi. Il taglio del nastro è oggi alle 13 alla presenza della presidente dell’Assemblea Emma Petitti. La mostra è composta di 26 pannelli, fra cui foto inedite tratte dalla serie tv ’Marconi - L’uomo che ha connesso il mondo’, una produzione Stand by me in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Lucio Pellegrini con Stefano Accorsi nel ruolo di Guglielmo Marconi. La mostra è aperta fino al 5 aprile, quando alle 17,30 ci sarà il concerto finale curato da Onda Marconi.