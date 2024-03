Una mostra per ricordare la testimonianza di Fedora Servetti Donati

A vent’anni dalla scomparsa di Fedora Servetti Donati, il Comune di Budrio le ha dedicato una mostra con lo scopo di ripercorre il suo lavoro, con lo sguardo rivolto alla sua utilità nel presente. L’inaugurazione è stata sabato alle Torri dell’Acqua di Budrio in via Benni con le curatrici della mostra Luisa Cigognetti e Lorenza Servetti, figlia di Fedora. La mostra rimarrà aperta fino al 7 aprile e nelle prossime settimane si alterneranno incontri e laboratori dedicati a giovani, sono già state coinvolte e attivate le scuole del territorio, e adulti.

"Quello di Fedora non è uno studio accademico ma rigoroso. Nasce dal desiderio, che era il suo e che questa esposizione vuole recuperare e rilanciare, di leggere e ricomporre il passato per comprendere il presente e immaginare il futuro, perché le storie dei luoghi, delle comunità e delle persone che Fedora ha raccolto e trasmesso ci insegnano che la storia non inizia e non finisce con noi", afferma la sindaca Debora Badiali, che ha fortemente voluto questa mostra per ricordare l’illustre budriese: "Quello di Fedora è un lavoro di ricerca e scoperta che, partendo dalla curiosità e della sete di conoscenza, aveva come obiettivo quello di raccontare e trasmettere. La mostra segue tre traiettorie. La prima è il percorso che racconta la vita e il lavoro di Fedora. La seconda è un viaggio alla scoperta o riscoperta di Budrio. La terza, infine, è una rassegna sulle forme del racconto e della narrazione".

z. p.