Una mostra ricorda l’edicolante Lino

Stasera dalle 18 l’edicola Lino’s, in via del Pratello 68a, apre le porta alla mostra Immaginare Lino. Il protagonista delle tavole a firma dell’illustratore Marco Ficarra, è Lino Neri, il giornalaio che ha gestito l’edicola (oggi a lui dedicata) per quasi 40 anni. Un personaggio molto conosciuto e amato dalla comunità di via del Pratello e non solo. La mostra è la seconda tappa di una serie di eventi culturali che si concluderanno ad aprile con la presentazione del libro dedicato all’edicolante.

Le sette tavole esposte in mostra sono immagini inedite che

giocano sul contrasto tra ampie campiture colorate e contorni neri e fluidi che delineano persone, luoghi, libri e strade. Immagini suggestive che andranno a inserirsi nel testo narrativo.