Una musica può fare: è lo Zecchino d’Oro

È il festival dei buoni sentimenti, dell’esaltazione dei valori dell’infanzia e del piacere di stare insieme. Ma è anche, da qualche anno, il festival che racconta in musica, con la sensibilità cara ai bambini, temi sociali fortemente legati alle trasformazioni della quotidianità. Lo Zecchino d’Oro è un grande classico della televisione italiana che ritorna nel finire del 2023, in diretta dagli studi televisivi bolognesi dell’Antoniano su Rai 1 – oggi e il 2 dicembre con le semifinali dalle 17 alle 18.40 presentate da Carolina Benvenga e Andrea Dianetti – e il 3 dicembre con la serata finale dalle 17.20 alle 20 condotta dal direttore artistico Carlo Conti. Canzoni che sanno come sempre di solidarietà, ci tiene a sottolineare in occasione della presentazione, Frate Giampaolo Cavalli, direttore della realtà di via Guinizelli e dell’iniziativa delle mense francescane che, ha ricordato, hanno raddoppiato in questi mesi, le presenze di persone che non potrebbero altrimenti permettersi un pasto. "Lo Zecchino, dice, ha la capacità, unica, di ribaltare i rapporti tra generazioni. Qui sono i bambini a prendersi cura degli adulti".

L’appuntamento di dicembre, quindi, diventa una cassa di risonanza del numero solidale 45538, che durante le trasmissioni permetterà di sostenere economicamente questa importante iniziativa. Ci sarà, naturalmente, il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, che lo ha artisticamente ereditato dall’indimenticabile Mariele Ventre, e ci saranno gli ospiti che compongono la giuria degli adulti: Elettra Lamborghini, Gabriele Cirilli e Lino Banfi oggi, Francesco Paolantoni, Flora Canto e ancora la Lamborghini domani, mentre il terzo giorno sono attesi gli youtuber Ninna e Matti, Paolo Conticini, Diletta Leotta, Elisabetta Ferracini e Rocio Morales, assieme ai Buffycats della serie ’44 gatti’. A loro si affiancherà la ‘giuria dei piccoli’, con 20 bambini che cambieranno in ogni puntata. Quattordici le canzoni in gara, scelte da una commissione composta, tra gli altri, da Nina Zilli, Fulminacci e Cristina D’Avena, tra le 580 arrivate, affidate a 17 interpreti e scritte da 30 tra autori e compositori. Tra questi, a testimoniare quanto lo Zecchino sia sempre più immerso nella contemporaneità, ci sono anche quest’anno molti nomi provenienti dal pop, come Max Gazzè, Matteo Bocelli, Paolo Vallesi e Loredana Bertè, che in Rosso, affida ai più piccoli un grido di rabbia nei confronti degli errori commessi dai più grandi. Vari anche i linguaggi sonori, dal funk al rock sinfonico al reggae, per sottolineare con tutta l’energia dei giovanissimi che, come recita lo slogan dell’edizione 2023 dello Zecchino (la numero 66), La musica può.