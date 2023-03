Una ’Norma’ di voci giovani canta la guerra

di Marco Beghelli

È ’Norma’ di Vincenzo Bellini la prossima opera del Comunale (dal 18 al 23 marzo), "il primo allestimento specificamente creato per il Comunale Nouveau", sottolinea il sovrintendente Fulvio Macciardi, destinato poi al Teatro Carlo Felice di Genova che lo coproduce e scelto infine insieme a ’Tosca’ per la nuova tournée giapponese, il prossimo novembre.

Molte le voci giovani in cartellone: Francesca Dotto e Martina Gresia (Norma), Veronica Simeoni, Aya Wakizono e Caterina Dellaere (Adalgisa), Stefan Pop e Mikheil Sheshaberidze (Pollione), Nicola Ulivieri e Vladimir Sazdovski (Oroveso). "È del resto questo – continua Macciardi – il ruolo del nostro teatro: più che ospitare star affermate, far crescere voci nuove". Un veterano è invece sul podio: Pier Giorgio Morandi annuncia un’esecuzione in linea con la tradizione esecutiva novecentesca, tagli d’uso compresi, "per non affaticare i giovani cantanti". Reduce dal ’Barbiere di Siviglia’ del 2021 nel vecchio Comunale, "la più bella acustica disponibile in Italia", racconta l’impatto con la nuova sala alla Fiera: "È stato necessario intervenire sulla disposizione dell’orchestra, per trovare un equilibrio maggiore: ad esempio, ho diviso gli strumenti gravi (che generano gli armonici) ai due lati dell’ampia buca, con i contrabbassi a sinistra, i tromboni a destra, e gli strumentini in mezzo insieme ai violoncelli per sostenere il corpo centrale della sonorità; il tutto nella costante attenzione a non coprire le voci, che restano le più sacrificate in quel palcoscenico un po’ ‘sordo’. Del resto in questo genere di partiture l’orchestra non è quasi mai protagonista, fungendo da discreto accompagnamento al Belcanto espresso in scena".

Si dice invece molto soddisfatta della nuova sala Stefania Bonfadelli, già acclamata soprano e da pochi anni approdata alla regia: "Nelle mie letture tendo a evidenziare uno specifico elemento del dramma. In questo caso è la guerra, sempre presente (in primo piano o sullo sfondo) con il suo potere distruttivo. Evidenziato fin nella foresta in cui il libretto ambienta la prima scena, qui già devastata dal nemico. Per il resto, con le scene di Serena Rocco e i costumi di Valeria Donata Bettella (il mio affezionato team tutto femminile con cui facciamo ora il nostro settimo spettacolo), abbiamo cercato di eliminare ogni riferimento temporale, men che meno alla realtà presente. Con i cantanti ho poi cercato di lavorare molto sulla psicologia e sulla recitazione, cosa assai più facile con artisti giovani e ben disposti".

Se il pubblico non vedrà i 700 mq di ambienti esterni ora finalmente disponibili per artisti e tecnici (camerini, sale prove, trucco e parrucco), potrà invece godere della mostra fotografica dedicata a Maria Callas – interprete di riferimento per ’Norma’ – nel centenario della nascita: perlopiù basata sulle fotografie private messe a disposizione dalla fraterna amica milanese Giovanna Lomazzi, sarà inaugurata domani alle 11.30 nel foyer del Comunale Nouveau.