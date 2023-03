Una ’Norma’ fosca e coerente

Una Norma vigorosa, fosca, violenta è quella andata in scena sabato al Comunale Nouveau. Fin dalla Sinfonia iniziale, l’orchestra guidata da Pier Giorgio Morandi suona densa e potente, merito della nuova sala che esalta gli strumenti al meglio, senza coprire le voci (almeno assistendo allo spettacolo dalle file anteriori). Su tale sfondo sonoro, si dipana la prima, lunga pantomima coreografica fatta di lotte, eccidi e brutalità, su un paesaggio devastato da un incendio che sarà sfondo fisso per tutta la rappresentazione. È questa la linea del nuovo allestimento creato da Stefania Bonfadelli alla sua settima regia (con scene di Serena Rocco e costumi di Valeria Donata Bettella), di certo la più compiuta e coerente fra quelle che ci è stato dato di vedere, perché non sovrapponeva all’opera – come nei precedenti casi – una narrazione ad essa estranea e incongruente, ma ne evidenziava un aspetto – qui quello bellico – facendone il motivo portante dell’intera lettura. Che poi tanta esplicita violenza e brutalità, oggi comune in televisione, possa ancora ferire la sensibilità delicata di qualche abbonato dell’opera è un rischio da mettere in conto.

In palcoscenico, la compagnia di canto s’inseriva appieno in questa visione, con gesti forti e vocalità impetuosa a sostenere quasi ogni frase: efficacissimi sul piano visivo ed espressivo, i quattro solisti principali cedevano semmai su quello meramente vocale, a dispetto della "lettura nel rispetto degli antichi principi belcantistici" promessa da Morandi in conferenza stampa (gli antichi principi – per dire dell’elemento più vistoso – volevano che si variasse la ripetizione delle cabalette, non che la si tagliasse per risparmiare le voci).

Così il soprano Francesca Dotto convince più nelle frasi aggressive contro l’amante traditore che nelle trine lunari di Casta diva, al pari di Stefan Popp, trasformatosi ormai in vigoroso tenore di forza cui risultano d’impaccio poche quartine vocalizzate; il mezzosoprano Veronica Simeoni, sempre splendida interprete dal timbro di superba bellezza, dispiace per le tante, troppe note a intonazione calante; il basso Nicola Ulivieri pare sentirsi costretto dalla ieraticità del personaggio a ingrossare la sua bella voce più propensa al canto morbido che alla declamazione possente. Sembra insomma che tutti tendano a forzare l’emissione nel timore di non essere uditi, su quel palcoscenico che chi lo pratica dice essere acusticamente secco; tranne il coro, qui semplicemente perfetto.

Marco Beghelli