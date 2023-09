Una notte al museo

Venerdì dalle 18 alle 23:30, torna nei luoghi della cultura di Budrio e per le strade del centro storico l’evento ‘Una Notte ai Musei’. Per l’occasione i musei civici, i Torrioni storici, il Palazzo Municipale, il Teatro Consorziale e la Biblioteca Comunale saranno eccezionalmente aperti al pubblico con visite guidate, eventi ed intrattenimenti per adulti e bambini. Ma non è finita, infatti per la serata sono la prima ‘Festa delle librerie indipendenti - Budrio (by night) edition’, e il dj set con ‘Tower Garden’.