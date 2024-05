Una notte al museo, sotto le stelle dell’arte

Sotto le stelle dell’arte, al costo simbolico di un euro, anche di notte. L’occasione di quelle speciali, perfetta per un tuffo tra i tesori della nostra citta: è oggi infatti la ventesima edizione della Notte Europea dei Musei, alla quale Bologna e Città Metropolitana aderiranno per il secondo anno consecutivo, dopo il successo del 2023. L’iniziativa mira a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, e saranno infatti più di 3400 musei in tutta Europa ad aderire all’iniziativa. Tra Bologna e provincia saranno 55 gli spazi e i musei aperti, con una progettualità condivisa tra il capoluogo e 17 Comuni dell’area metropolitana: i Musei Civici, la Pinacoteca Nazionale nelle due sedi (con visite guidate alle 20,30), l’ex Chiesa di San Mattia, la fondazione Mast, il MAMbo, il Museo dei Burattini Leo Preti di Crevalcore, sono soltanto alcuni dei luoghi culturali aderenti, con una collaborazione tra enti privati, comunali e statali.

Ci sarà un percorso dedicato anche il pittore Giorgio Morandi, nel sessantesimo anniversario dalla sua scomparsa: "Tramite delle navette organizzate ad hoc per l’occasione ci si potrà collegare ai diversi luoghi morandiani, dalla Casa Morandi in via Fondazza, al Museo Morandi al MAMbo, fino ad arrivare a Grizzana Morandi per conoscere le zone a lui più care" spiega la delegata alla cultura Elena Di Gioia. Il programma avrà inizio alle 15 con ritrovo in via Fondazza 36, e si concluderà alle 23. Il costo è di 30 euro poiché sarà inclusa anche una degustazione dalla Locanda Ferilli di Campiaro (Grizzana Morandi).

Al di fuori di questa iniziativa tutti gli altri ingressi saranno al costo di solo un euro (che si può pagare sia online sia sul posto), o gratuiti per i musei che normalmente lo sono, e saranno aperti quasi tutti fino a mezzanotte. Anche i singoli luoghi del pittore Morandi seguono questa tariffa se non ci si iscrive al programma completo sopra citato. Inaugurazione speciale sarà quella alle Collezioni Comunali d’arte a Palazzo d’Accursio: l’affresco di Annibale Carracci con la ’Morte di Didone’ (mai stato fruibile al pubblico) e quello di Ludovico Carracci ’Alessandro Magno e Taide incendiano Persepoli’ (mostrato solo una volta nel 1993), verranno esposti qui fino al 22 settembre grazie alla disponibilità di Michelangelo Poletti, attuale proprietario. Oggi però non si celebra soltanto la notte europea dei musei, ma anche la Giornata Internazionale dei Musei, che quest’anno ha come tema ’Musei per l’educazione e la ricerca’: "Vogliamo che i nostri spazi non vengano visti solo come semplici ‘contenitori’ di opere, ma che siano veri e propri centri di educazione" commenta Eva Degl’Innocenti, direttrice del Settore Musei Civici.

Anche in provincia sono numerose le aperture, e si spazia tra arte, storia e musica. San Giovanni in Persiceto è il Comune che ha il programma più vasto della provincia: due aperture straordinarie, il Museo Archeologico Ambientale e il Museo d’arte Sacra, oltre a valorizzare la recente inaugurazione del museo di fisica experience e il Museo del Cielo e della Terra. Budrio propone invece una propria Notte dei Musei il 24 maggio.

Tra le altre aperture, il Museo Ottocento propone l’apertura dalle 24 con visite guidate incluse e dalle 21,30 ’Experience una notte al museo: tempera De Maria e Uffizi edition’, che porterà i visitatori a scoprire le tecniche usate da Mario De Maria e dai Simbolisti.