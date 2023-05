Una notte al museo, tra scienza e fiabe

Entrare in un museo di ‘notte’ è un’esperienza magica, ci hanno fatto anche un film. A questa atmosfera particolare cui il pubblico non è abituato, Bologna e la Città metropolitana dedicano la giornata di sabato, 13 maggio, partecipando alla Notte Europea dei Musei e aprendo le porte anche di luoghi poco conosciuti che possono diventare una gita esplorativa molto intrigante. Anche perché, per la prima volta, si attua una progettualità condivisa tra il capoluogo e 14 Comuni della provincia, attivando una rete sinergica che riunisce l’intera offerta culturale con 17 musei e 37 appuntamenti, su una mappa da conservare come ‘reminder’ per altre giornate a venire in cui si avrà voglia di visitare musei che non si è riusciti a conoscere in questa occasione.

Prendiamo ad esempio il Museo della Religiosità Popolare di San Giovanni in Triario di Minerbio: è situato in una pieve dell’XI secolo, a pochi chilometri dal castello di San Martino dei Manzoli e documenta numerose testimonianze artistiche per lo più inerenti il culto religioso diffuso nella campagna bolognese. Sarà aperto dalle 16 alle 20 a offerta libera. O ancora il Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto, dove alle 21 ci sarà una ’Fisica Experience’, esperimenti spaziali che illuminano la notte con Riccardo Riki Bortolotti che illustrerà ad adulti e bambini, i segreti dell’universo. In generale l’apertura serale dei musei attiva l’ideazione di formati divulgativi che amano in particolare la narrazione misterica. ’Mezzanotte al museo: il mistero delle opere’ è la visita animata dalle 20,30 alle 22, per bambini dai 6 anni in su, con Ilaria Negretti e Adele Tomarchio che racconteranno le favole della buonanotte dentro le sale del Museo Medievale. ’Parole di pietra’ è invece la visita guidata al Lapidario dell’Archeologico alle 19,30, con l’aiuto di torce elettriche, per meglio apprezzare i segni tracciati dagli abili lapicidi. Ecco al museo del Patrimonio Industriale, alle 21, ’Il segreto del mulino da seta. Un caso di spionaggio industriale nella Bologna del XVII secolo’ visita con Miriam Masini.

Ci sarà poi una vera e propria gita tra Bologna e Bentivoglio (costo 1 euro) per raccontare ’Il pane tra città e contado’. Alle 17,30 si parte dal MAMbo per visitare in esterno l’area del Cavaticcio e alle 18 si parte alla volta del museo del Patrimonio industriale per approfondire acque e mulini, alle 19,30 si va a Bentivoglio dove alle 21 ha inizio la visita guidata ’Il grano, dal campo alla tavola’ al museo della Civiltà Contadina. Anche a Imola la Rocca Sforzesca si accende alle 21,30 con i segreti della Rocca raccontati dal direttore dei Musei Diego Galizzi e a Pieve di Cento la Pinacoteca Campanini propone fino alle 22 la collezione permanente e la mostra ’Pirro Cuniberti. Poeta del segno’. E poi ancora, apertura del museo della Badia del Lavino a Monte San Pietro, che alle 20,30 propone una visita guidata da attori in costume tipico che spiegano l’uso degli attrezzi contadini esposti. Info: cittametropolitana.bo.itnottemusei

Benedetta Cucci