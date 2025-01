Una notte al supermercato. La razzia dei ladri tranquilli

Sono entrati poco dopo la chiusura del supermercato, hanno spostato gli scaffali per oscurare la loro presenza dall’esterno e hanno agito indisturbati per ben due ore. Furto da 20mila euro, nella tarda serata di giovedì, all’Eurospin di via Nazionale, a Pianoro. Sul furto ‘a regola d’arte’ indagano i carabinieri della locale stazione che, nella mattinata di ieri, hanno transennato la zona per i rilievi del caso e hanno visionato le telecamere della zona per risalire ai responsabili. Ma torniamo ai fatti, per quel che risulta dalle prime evidenze. I soggetti, almeno tre, sarebbero arrivati a bordo di un furgoncino poco prima della chiusura del supermercato, parcheggiando senza dare nell’occhio.

Poco dopo, stando a quanto si apprende anche da altri colpi avvenuti negli ultimi giorni ai danni di altri supermercati, avrebbero disinnescato l’allarme inserito all’uscita dei dipendenti. Contestualmente i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso posteriore e si sono adoperati, da subito, per modificare la posizione degli scaffali di modo da celare la loro presenza a chi transitava da fuori. In questo modo, nonostante non fosse notte fonda e la zona sia trafficata, sono riusciti ad agire senza essere disturbati almeno per due ore. Hanno trafugato vari generi alimentari, per poi occuparsi della cassaforte dell’Eurospin. Da questa hanno rubato, forzandola e sradicando le singole cassette, all’incirca ventimila euro. Alcune di queste sono rimaste incastrate a seguito del furto ed è ancora in via di quantificazione, dunque, la cifra esatta che la banda è riuscita a portare via. Hanno poi verosimilmente caricato il tutto sul furgone e si sono dati alla fuga. L’amara scoperta è stata fatta all’alba dai primi addetti del supermercato arrivati per aprire il punto vendita. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, come detto, stanno indagando.

Zoe Pederzini