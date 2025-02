Una notte folle a Sarajevo: ecco ’Cherry Juice’

’Cherry Juice’, esordio alla regia dell’attrice Mersiha Husagic – qui anche sceneggiatrice – sarà proiettato domenica alle 21 al Cinema Galliera con la presenza della stessa Mersiha Husagic, insieme al protagonista maschile, Niklas Loffler, e a un membro della produzione.

Cosa rimane quando la guerra finisce? È questa la domanda a cui la regista cerca di trovare risposta nel suo doppio ruolo di autrice e attrice protagonista. Il film affronta il delicato tema della guerra in Bosnia-Erzegovina combattuta tra il 1992 e il 1995 e mischia la finzione cinematografica con sequenze rappresentate tramite l’utilizzo dell’animazione, delle ricostruzioni in studio e dell’esperienza diretta della regista. Il tutto mantenendo un tono agrodolce, a tratti da commedia e a tratti drammatico. Quest’anno il tema del conflitto in Bosnia, che fa da sfondo a questo film, celebra il trentennale, portando con sè la memoria di alcuni degli episodi che più hanno segnato la recente storia di fine ‘900.

"Cherry Juice – racconta la regista e interprete – è un film che parla di ricordi dolorosi e rimossi ma è anche la storia di due artisti che vivono una notte folle che stravolge le loro vite; quindi, tra le tracce e le ferite della guerra, è anche un film sull’amore e sul cinema".