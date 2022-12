Una notte per ballare: dall’hip hop alla polka

di Pierfrancesco Pacoda

Sarà una grande pista da ballo ‘globale’, Bologna, la notte del 31 dicembre. Senza ricorrere ai nomi noti (unica eccezione Miss Keta, in programma al PalaDozza, insieme a Big Mama e International Trash Ribelle, la festa si chiama Capodanno a Palazzo), la città offre una ampia selezione di appuntamenti che gravitano intorno alla danza, all’edonismo, al linguaggio del corpo. Un’occasione per aspettare il nuovo anno con le selezioni sonore di una ondata di dj e gruppi che utilizzano i linguaggi più disparati, dall’elettronica al rock. Le proposte sono davvero tante, ed ecco quindi una guida essenziale per scegliere bene assecondando i vostri gusti.

Come al Covo di viale Zagabria 1 che è il rock club urbano per eccellenza e che ha in cartellone una serata dedicata al gruppo simbolo della musica più malinconica degli anni 80, gli Smiths. Sul palco del locale saliranno gli Spiritual Front, una band diventata celebre per la riproposta dei classici della formazione di Manchester.

Sempre nel quartiere San Donato, il Mercato Sonato (via Tartini, 3) presenta Elfe Ston tre dj che proporranno un viaggio sonoro che parte con l’hip hop di Dj Mista, passa per i tropici di DJ Farrapo e arriva ai bassi multiculturali di ClaMore. Una lunga immersione in ritmi seducenti ricchi di citazioni sonore.

Più consueto, ma di sicuro effetto, il nome del Matis (via Rotta, 10), l’ultima grande (e storica) discoteca rimasta in città dopo la chiusura del Kinki. Ospite, insieme ai dj The Shooters, Nicola Zucchi e Samuele Sartini, accompagnati dalla vocalist Tanja Monies, sarà il duo Il Pagante.

Il ballo come rituale di corteggiamento sarà invece il protagonista di una delle serate più popolari e affollate del Locomotiv (via Serlio 252), dove protagonista della notte più lunga dell’anno sarà ’Avanzi di Balera’, titolo di una serta storica del locale che torna per una ‘edizione speciale’, con la sua carovana di ballate vintage, polke, incursioni nel kitsch, ma anche italo disco, suggestioni dai Balcani e mariachi messicani. Un vortice folle, fuori dalle mode e assolutamente irresistibile.

Tutta la musica indipendente italiana più ascoltata degli ultimi anni invaderà invece il Binario Centrale del DumBO. Lo scenario post industriale di via Casarini 19 farà da sfondo al party universitario per eccellenza, Indie Power, tra concerti e dj set per cantare sino a perdere la voce i successi di Calcutta, Zen Circus, Brunori e tanti altri. Simile l’atmosfera promessa dal Millenium Club (via Riva di Reno, 77) con ‘La grande baldoria’, e riferimenti che vanno dai film stile ‘cinepanettone’ alle canzoni più famose dei Queen e degli 883. Anche qui divertimento assicurato con la possibilità di poter intonare brani senza tempo mixati dai dj.

‘Legendery’ è il capodanno del Cassero (via Don Minzoni, 18), dove, tra trenini improvvisati e queer performance con nomi come Balena Rodriguez e Isaura Spanking, arriva Immanuel Casto, cantautore teorico della provocazione pop. Per gli appassionati di hip hop è imperdibile la notte dello Sghetto Club (via Zago, 16b), che sino alle 7 della mattina, diventa ‘Shetto Blasters’, titolo che si rifà parafrasando ai ghetto blasters, cioè le enormi radio portatili simbolo del rap americano degli anni 70. Dietro i giradischi due ‘maestri’ dell’hip hop italiano Dj Lugi e Deda, che è stato uno dei componenti dei Sangue Misto.