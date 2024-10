Una nuova ambulanza grazie a Maccagnani Ferro

Grande partecipazione, alla sede della Società Maccagnani Ferro srl di Budrio, con la presenza della sindaca Debora Badiali, del comandante dei carabinieri Fabio Accurso e, in rappresentanza della Pro Loco di Budrio Carla Calori, per l’inaugurazione di un’ambulanza per l’Associazione no-profit Croce del Soccorso rappresentata dal suo presidente Claudio Pelosi e da tutti i volontari. Il mezzo, acquistato grazie al prezioso contributo della stessa Maccagnani Ferro, rappresenta un gesto concreto di "Sinergie per il Sociale", ovvero di solidarietà verso la comunità e un rafforzamento dei servizi essenziali offerti dall’associazione.