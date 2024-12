Una nuova ambulanza per l’ospedale Simiani

Un nuovo mezzo per il 118 di Loiano. L’ambulanza, dell’Ausl Bologna, farà base al punto di primo intervento dell’ospedale Simiani. Il mezzo garantirà la copertura del territorio afferente all’ospedale di Loiano. Presenti all’inaugurazione anche rappresentanti della Croce Rossa Italiana della sede di Loiano e della Protezione Civile locale. "Sia in qualità di sindaco di Monghidoro sia come presidente dell’ Unione Savena-Idice - ha detto Barbara Panzacchi- voglio ringraziare l’Ausl Bologna per questa importante dotazione della quale le nostre comunità potranno beneficiare. La nuova ambulanza, di nuova generazione, servirà ad una migliore qualificazione dei servizi per l’emergenza e sarà dotata delle più avanzate tecnologie per il monitoraggio e la cura dei pazienti critici. Trovo fondamentale - aggiunge la presidente- che i cittadini della montagna possano fruire degli stessi servizi, delle stesse apparecchiature, mezzi ed opportunità del resto del territorio, soprattutto in ambiti particolarmente strategici come quelli sanitari e delle emergenze. Colgo l’ occasione per ringraziare anche il coordinatore 118 di Loiano Fausto Pasqui e con lui tutto il personale 118, così come tutti i volontari della Croce Rossa, Pubblica assistenza, Protezione Civile e Vigili del Fuoco che nelle emergenze sono al fianco delle nostre Amministrazioni Comunali, facendoci sentire meno soli".

All’inaugurazione erano presenti Roberto Serafini, sindaco di Loiano, Barbara Panzacchi, Grazia Pecorelli e Maria Cristina Berti, di Ausl, Michele Baccarini, distretto Savena Idice, Andrea Franceschini, Michela Venturi e Fausto Pasqui del 118. Oltre ai rappresentanti della Cri di Loiano e della Protezione Civile locale.

z.p.