Una nuova corsa del bus per Trebbo

L’esigenza di creare un collegamento tra Castel Maggiore e la frazione di Trebbo di Reno affinché i giovani possano usufruire degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo, ha portato il Comune a stipulare una convenzione con Società Reti e Mobilità Srl, la società che si occupa della gestione dei contributi locali per l’esercizio di servizi aggiuntivi di Tpl nel bacino bolognese, finalizzata a potenziare la linea 411 da Castel Maggiore a Trebbo di Reno. Da lunedì scorso è stata istituita una corsa aggiuntiva della linea 411 con partenza da Castel Maggiore Neruda alle ore 18.20, Lirone alle 18.22, per arrivare a Trebbo di Reno e Torreverde passando per Primo Maggio. Il servizio verrà svolto dal lunedì al venerdì feriali invernali. Sulla linea sono in vigore le tariffe ordinarie.