Una nuova idrovora per i vigili del fuoco

Una potente pompa idrovora, del valore di circa 16mila euro, è stata donata, nella mattinata di ieri al distaccamento dei vigili del fuoco di Monghidoro. L’importante donazione è stata sostenuta per metà dalla Bcc Felsinea, da sempre legata al territorio appenninico, e per metà dall’azienda pianorese Assotech, la cui ‘vita’, da un brutto incendio del 2015, è legata a doppio filo con quella dei vigili del fuoco. Furono proprio i pompieri che, durante quel funesto episodio, salvarono parte dello stabile pianorese. Quanto donato ha un’importanza vitale per i vigili del fuoco, visti soprattutto i terribili allagamenti del maggio scorso, ma visto anche l’ampio territorio che il distaccamento di Monghidoro copre sull’area Savena Idice: si tratta, entrando più nello specifico, di una potente pompa idrovora che è progettata per fronteggiare situazioni emergenziali particolarmente difficili ed è in grado di drenare rapidamente l’acqua non solo da ambienti e luoghi sotto il livello della strada, come cantine e sottopassi, ma anche da terreni allagati.

Emozionate le parole del sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi, presente, con tanto di nastro da tagliare, alla donazione: "Quello che viene dato ai nostri pompieri è quello che loro ci danno indietro ogni giorno con il loro tempo e con il loro impegno costante sul territorio. Si tratta di volontari che ogni giorno, ma più che mai in quei terribili giorni del maggio appena passato, sono stati presenti sul territorio, senza paura e pronti ad intervenire su centinaia di telefonate di aiuto con i mezzi che avevano a disposizione, ma senza mai tirarsi indietro. Questa donazione, fortemente voluta da queste due realtà importanti, è la dimostrazione che la sinergia vince. Ci tengo, poi, a fare un appello affinchè nuove giovani leve si uniscano al nostro distaccamento perchè ce n’è bisogno".

Le sue parole, condivise anche da Emanuela Benni, vicesindaco di Loiano, sono state seguite da quelle di Andrea Rizzoli, presidente Bcc: "Le persone sono importanti e l’unione fra persone, istituzionali e non, permette di raggiungere obiettivi come questo. Siamo fieri di aver partecipato perchè da sempre siamo vicini al nostro territorio e alle esigenze ‘a chilometro zero’" Infine Nicola Benincasa di Assotech ha aggiunto: "Se non ci fossero volontari come quelli del distaccamento di Monghidoro noi stessi, come azienda, non saremmo qui oggi a parlare. Non ci saremmo mai potuti esimere, dunque, dal contribuire ad una donazione di così vitale importanza e che aiuterà tutto il territorio".

Zoe Pederzini