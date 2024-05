Una nuova luce per la città. Monumenti e simboli illuminati. C’è anche la Torre Prendiparte

Il secondo picco della città, secondo per altezza solo all’Asinelli, diventa un faro nel cielo stellato. Un’Orsa Polare a tinte bolognesi. Un altro regalo di Confcommercio Ascom, Emil Banca e Radio Sata, con la media partnership del Carlino e la collaborazione di Matteo Giovanardi, proprietario del monumento: da ieri sera, dopo la sede di Emil Banca, la Torre di Maratona al Dall’Ara, il totem della nostra redazione, anche la Torre Prendiparte è diventata rossoblù.

"Siamo sempre stati disponibili nel contribuire alla valorizzazione turistica e culturale della città – puntualizza Giovanardi –. E sono molto contento: la Prendiparte rappresenta, in tutta la sua verticalità, una sottolineatura del grande successo ottenuto che permetterà di far conoscere ancora di più la città".

Giovanardi va oltre e lancia un invito: "Abbiamo già ospitato i giocatori del Bologna e mi auguro che questa possa diventare l’occasione per riaverli con noi – prosegue Giovanardi –. Sarebbe bello salire in cima, insieme con tutta la squadra e Saputo, per brindare alla Champions".

Una grande atmosfera di festa che traspare anche dalle parole di Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom: "Avevamo annunciato alcune sorprese che avrebbero accompagnato il Bologna fino all’ultima partita e ora è molto bello poter illuminare la Prendiparte – sottolinea Tonelli –. Ringrazio la famiglia Giovanardi e tutta la nostra squadra. Attenzione, però, non è l’ultima sorpresa: da qui al 27 maggio abbiamo altro in serbo".

Tonelli alza ancora la posta: "Ora che il risultato è conseguito, l’asticella si alza per tutti. Bologna deve andare in Europa con ancora più convinzione e ognuno ha il proprio compito: noi, come associazione, lavoreremo per creare le condizioni affinché tutta la rete del commercio, del servizio e del turismo possa crescere sempre di più per accogliere chiunque verrà a visitare la nostra città. È un risultato straordinario, un’opportunità bellissima". D’accordo Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca: "È un momento storico, una grande occasione. E quello che mi è piaciuto, oltre alle capacità calcistiche, è aver visto Bologna unita per diventare la grande città che merita di essere, nel calcio e in altri campi".

Luca Tagliavini di Radio Sata spiega come è stata illuminata la Prendiparte: "Speriamo di avere portato fortuna con queste iniziative, che abbiamo condiviso tutti insieme – racconta –. Questa volta, non potendo lavorare con tecnologie a terra, abbiamo portato i fari architetturali in cima per illuminarla dall’alto al basso. Il lavoro è stato impegnativo, ma è riuscito molto bene". Come questa magica, straordinaria stagione.