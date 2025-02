Una nuova opera contro la violenza. Il Comune lancia un concorso di idee

Il Comune di Zola ha appena bandito un concorso di idee per un’opera d’arte contro la violenza di genere da collocarsi al posto dell’opera che fu realizzata nel parco Giardino campagna di Palazzo Albergati in memoria di Marinella Odorici, la 45enne che nel 2013 fu uccisa a poca distanza dal parco da un amico che a sua volta si tolse la vita: una coppia di scarpette rosse che sono state più volte oggetto di vandalismo. La nuova opera, per cui la candidatura va presentata entro il prossimo 8 marzo, andrà a sostituire la precedente installazione con il medesimo significato simbolico che va a ribadire il rifiuto della violenza di genere.