Una nuova piazza e un centro civico a Palata

Iniziati i lavori per la nuova piazza-giardino e del nuovo centro civico nella frazione di Palata Pepoli. A seguito del sisma del 2012 le scuole primaria ‘Ugo Pizzoli’ e dell’infanzia ‘Colombo Paltrinieri’ rimasero gravemente danneggiate. Con ordinanza del Commissario straordinario, visto che ad essere colpite erano state due scuole, furono avviati e completati i lavori per la ricostruzione di due scuole nuove, in una diversa collocazione, secondo criteri antisismici. Ora, a più di 10 anni dal sisma, e grazie al Bando rigenerazione urbana della Regione Emilia-Romagna, si sta dando avvio al nuovo cantiere che impegnerà risorse economiche per 700mila euro, integrati con ulteriori risorse provenienti dall’assicurazione sisma, e che prevederà nelle prossime settimane l’abbattimento di uno dei due edifici (ex Pizzoli). Al posto della vecchia scuola abbattuta verrà realizzata una sorta di piazza-giardino, ad oggi mancante, per la frazione stessa mentre il secondo edificio (ex Paltrinieri), grazie anche ad un percorso partecipato che ha coinvolto la frazione negli scorsi mesi, verrà ristrutturato e restituito alla comunità di Palata Pepoli perché tutta la frazione possa fruirne.

"Questo è un momento delicato per le opere pubbliche – dichiara il sindaco Marco Martelli (nella foto con Samuele Ferranti, presidente della Consulta frazionale di Palata Pepoli)– con il rischio reale di vedere andare deserte le gare a causa dei molti Bandi Pnrr e il superbonus che stanno impegnando le ditte. Per noi che abbiamo cantieri aperti e altri da mettere a bando, è certamente un elemento di preoccupazione".

Il nuovo Centro civico di Palata Pepoli ospiterà, tra gli altri, i locali per l’ambulatorio medico. "Siamo contenti di questo nuovo cantiere – conclude il sindaco - perché sappiamo che la frazione aspettava da tempo che gli edifici potessero tornare nella disponibilità di tutti. Ci prepariamo a salutare la vecchia scuola Pizzoli, con un po’ di dispiacere visto i tanti abitanti di Palata che hanno vissuto lì la propria infanzia, ma anche con grande entusiasmo per i nuovi spazi che saranno capaci di accoglierli. Siamo in attesa del progetto della rotatoria di porta Modena e stiamo facendo di tutto per rispettare i tempi previsti dal Pnrr per affidare i lavori della nuova scuola materna e nido entro il primo novembre. Avevamo promesso che avremmo cambiato i connotati a questo paese e lo stiamo facendo. La politica è fatta di impegno, abnegazione e serietà".

Zoe Pederzini