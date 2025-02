"Una nuova Pinacoteca, anche più social"

Una Pinacoteca più social. Perché, per raccogliere l’attenzione di pubblici nuovi e di fasce turistiche spesso disattente, bisogna raccontare "in modo avvincente" la straordinaria avventura dell’arte e dei suoi protagonisti. È questa la scommessa sulla quale si impegnerà quest’anno Costantino D’Orazio delegato da qualche mese dal ministero alla direzione dei Musei nazionali di Bologna-Direzione nazionale musei Emilia Romagna fino alla nomina del nuovo responsabile che scaturirà da un concorso internazionale non ancora avviato. "La Pinacoteca – spiega – accoglie una delle collezioni più importanti del mondo ed è sommersa da richieste di prestito provenienti da ogni parte, ma ha bisogno di aprirsi all’esterno e incontrare nuove persone, senza tradire la sua vocazione a istituto di ricerca". D’Orazio cita il caso di Perugia e dei Musei nazionali dell’Umbria, dove è direttore e dove la narrazione sul web ha provocato un aumento esponenziale dei visitatori. "Bisogna lavorare in modo programmato – insiste – lanciando sui social un vero e proprio racconto". Di sua competenza, per quanto riguarda Bologna, sono, oltre alla Pinacoteca, Palazzo Pepoli Campogrande e le ex chiesa di San Mattia e San Barbaziano.

Direttore, attualmente in Pinacoteca sono aperti cantieri per la ristrutturazione dell’edificio. Quando potremo visitare il museo risistemato? "A giugno dovremmo concludere i lavori. Stiamo continuando le opere di riallestimento nelle sale dei Carracci e del Modernismo, al momento chiuse. Prima era toccato agli spazi del Rinascimento e del Barocco, poi arriverà il turno della stanza di Guido Reni. Abbiamo colto l’occasione dei lavori legati all’efficientamento energetico, all’illuminazione e all’imbiancatura per rivedere anche la successione delle opere, magari ammodernando le didascalie".

Domenica si chiude la mostra di Guido Reni. Che bilancio fa? E soprattutto cosa vedremo nei prossimi mesi? "Credo che , al di là del numero di visitatori, l’aspetto più rilevante di questo evento sia scientifico. È intrigante il fatto che del dipinto Atalanta e Ippomene, di cui noi esponiamo due tele provenienti dal Prado di Madrid e da Capodimonte di Napoli, siano state trovate altre due versioni ancora, una a Roma e una in Francia. Perché? Perché forse siamo di fronte alla committenza collettiva di un’Accademia segreta che ha voluto affidare a Reni questa icona. Per quanto riguarda le nuove mostre, ne parleremo a fine febbraio. Posso anticipare che stiamo già lavorando alla valorizzazione delle nostre collezioni: i depositi, che vanno via via arricchendosi grazie alle donazioni, ospitano capolavori mai visti che sono tutti da studiare".

Come potrà essere valorizzato, invece, il patrimonio di palazzo Pepoli Campogrande? "Con la Soprintendenza non si è mai interrotta la collaborazione su più fronti. Credo che in questo caso si debbano selezionare le opere che rispecchiamo la storia del Palazzo, studiando un percorso espositivo che offra un nuovo racconto dell’arte bolognese. È un’operazione che richiederà almeno un anno di tempo. Ma io allora non ci sarò più".