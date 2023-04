Un futuro importante per l’istruzione a Molinella. È di qualche giorno fa, infatti, la notizia dell’assegnazione di più di un milione di euro di fondi del Piano nazionale Ripresa e Resilienza per la nuova scuola della provincia della Bassa bolognese. In arrivo , dunque, una nuova scuola dell’infanzia grazie al Pnrr che ha finanziato un 1.620.000 euro al Comune di Molinella per la costruzione del nuovo edificio che sostituirà il vecchio edificio delle scuole Viviani. Un risultato arrivato in extremis, grazie al finanziamento da parte del Pnrr di une vecchia graduatoria a cui il progetto era stato candidato nel triennio 201820.

"Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo importante traguardo, che avevamo messo tra le priorità del mandato amministrativo - commenta l’assessore alle Politiche per l’infanzia Letizia Fattori-. Siamo consapevoli che gli importi finanziati sulla base di una progettualità di 45 anni fa oggi non bastano più per finanziare tutta l’opera, data la spunta inflazionista degli ultimi 18 mesi e il cambiamento dei prezziari: ma l’ente è pronto a mettere la differenza per il completamento dell’edificio. Ogni euro investito sulla scuola è un investimento necessario e improrogabile". La nuova scuola dell’infanzia sorgerà a fianco dell’asilo nido comunale poiché, aggiunge l’assessore Fattori: "il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un vero e proprio polo dello 0-6, adesso abbiamo finalmente gli strumenti perché questo progetto possa realizzarsi". L’edificio, di cui la progettazione esecutiva viene effettivamente ultimata in questi giorni, avrà caratteristiche che mettono al centro un progetto pedagogico per le bimbe e i bimbi della scuola al passo con i tempi, "privilegiando il rapporto nella gestione degli spazi tra interno ed esterno, utilizzando materiali di qualità e soprattutto tenendo conto dei principi di sostenibilità a cui tutto il nuovo costruito si dovrebbe attenere".

La gara d’appalto si svolgerà durante l’estate ed i lavori verranno assegnati entro il mese di settembre e poco dopo ci sarà la posa della prima pietra e la Fattori conclude: "La sfida del Pnrr renderà Molinella un cantiere per qualche tempo, ma al termine di questo percorso ritroveremo un paese con più infrastrutture di qualità tra scuola, sport e servizi sanitari. Se è vero che i comuni sono stati spesso lasciati soli nella gestione del Pnrr, è anche vero che questi fondi rappresentano un’occasione unica e irripetibile. Andiamo avanti con fiducia soddisfatti di dare una scuola nuova alle tante bimbe e bimbi di Molinella, nella speranza che questa sia all’altezza dei loro sogni e fantasie, delle loro aspettative".

Zoe Pederzini