Una nuova sezione al nido comunale Arcobaleno, azzerata la lista di attesa

A Sala, il nido comunale ’Arcobaleno’ si ingrandisce grazie alla realizzazione di una nuova sezione che, dall’altro giorno, ha accolto 11 bambini dai 9 ai 12 mesi. I bimbi erano rimasti in lista di attesa dalla graduatoria del 2022, ed ora frequentano questa scuola un totale di 81 bambini.

"L’impegno dell’amministrazione comunale – spiega il sindaco Emanuele Bassi –, per individuare le risorse necessarie, ha consentito di ampliare l’offerta del servizio e rispondere alle necessità dei genitori consentendo loro di recarsi al lavoro con maggiore serenità. E ai bambini di crescere all’interno di una comunità. L’investimento per questa nuova sezione è stato di circa 80.000 euro, in parte finanziato dalla Regione. E come diceva Rabelais ’I bambini non sono vasi da riempire, ma fuochi da accendere’".

Nell’occasione il Comune di Sala ricorda che i bambini iscritti al nido debbono aver assolto agli obblighi vaccinali. Per cui occorre allegare il certificato vaccinale aggiornato del proprio figlio alla domanda oppure bisogna inviarlo alla mail: [email protected] In fase di iscrizione, i genitori possono anche effettuare visite alla scuola da concordare col personale.

p. l. t.