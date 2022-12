Una nuova sezione all’asilo nido "Accontentate tutte le richieste"

Dal 9 gennaio l’attività del nido "Cip & Ciop" di Molinella ripartirà con un’importante novità: si amplierà l’offerta con l’aggiunta di una nuova sezione (la quinta, denominata "i pipistrelli") per venire incontro alle necessità delle famiglie e dei bimbi del territorio. "C’è stato un finanziamento ricevuto a metà 2022 erogato dal governo Draghi che ha reso possibile l’operazione – racconta l’assessore alle Politiche per l’infanzia, Letizia Fattori –, grazie all’ampliamento dell’offerta non solo riallineiamo il numero dei posti disponibili sul territorio agli standard percentuali, ma esauriamo completamente la lista d’attesa delle domande pervenute nei tempi previsti".

"A questa misura serve dare continuità – afferma l’assessore – e possiamo già garantire alle famiglie che nei documenti di programmazione abbiamo reso strutturale la quinta sezione anche per i prossimi anni: naturalmente, monitoreremo poi la quantità delle domande nel tempo. Ma è importante, tanto più dopo un momento di crisi, dare una risposta ai bisogni del ’qui ed ora’, tanto più che il nostro è un nido nuovo, moderno e accogliente (è stato ricostruito nuovo nel 201516 dopo l’abbattimento della vecchia struttura legata al post sisma) e deve essere utilizzato secondo le necessità che la società ci restituisce al momento".

z. p.