Una nuova vita per Sofia e Beatrice

Non solo potranno laurearsi in Scienze dell’educazione, eccellenza dell’ateneo di Reggio Emilia: Sofia e Beatrice (nella foto con il sindaco Luca Vecchi) si stanno anche già godendo a pieno la vita universitaria, in un’esperienza da fuorisede che le renderà più mature e autonome. Le due ragazze, native una di Bologna e l’altra di Faenza, sono le prime beneficiarie del progetto ‘Appartamento e autonomia abitativa’ dell’onlus reggiana ‘Università 21’. L’associazione nata nel 2015 si coordina con Unimore per assistere e personalizzare i percorsi universitari di studenti svantaggiati e negli anni ha seguito più di 30 studenti, curandone ad oggi 17, 12 a Reggio e 5 a Parma. Sofia e Beatrice sono però le prime a doversi confrontare con una vita indipendente dalla famiglia: da ottobre tutti i lunedì si fermano a dormire da sole in un appartamento in pieno centro, dopo che alla fine delle lezioni la loro educatrice Martina le accompagna a fare la spesa e le assiste nel preparare la cena; insieme all’associazione organizzano anche uscite serali e il loro tempo libero, il tutto lontano da casa, mamma e papà. "Mi sento più libera e Beatrice è una sorella adottiva", dice sorridendo la faentina Sofia, mentre l’amica si concentra sui suoi progressi: "Ho imparato a preoccuparmi anche dei gusti di Sofia e adesso a Bologna cucino molto di più insieme ai miei genitori, è un momento fantastico". I loro papà mostrano un sorriso raggiante: "Non abbiamo mai avuto paura, sappiamo che a Reggio c’è un tessuto importante a sostenerle e questi mesi le hanno fatte crescere tanto. Presto speriamo possano dormire a Reggio anche più notti". Loretta Melli, presidente di Università 21 che ha creato l’associazione dopo aver assistito il figlio Jacopo, ha spiegato l’idea: "Ciò che facciamo è unico in tutto il Paese".

Tommaso Vezzani