Una panchina blu contro il bullismo nel prato delle scuole Moruzzi

Una panchina blu contro il bullismo sarà collocata oggi pomeriggio nel prato accanto alle scuole medie Moruzzi di Ceretolo. L’occasione è la giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Un evento che segna anche la conclusione di una serie di appuntamenti dedicati proprio a questo fenomeno che si sono svolti proprio in questa scuola in collaborazione con il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Sono stati loro anche a verniciare la panchina col colore blu simbolo della lotta al bullismo. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Massimo Bosso e l’assessora alla Scuola Concetta Bevacqua. Sono inoltre previsti gli interventi di Giovanni Amodio (responsabile servizi educativi e scolastici), Domenica Portoghese (dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Ceretolo), Rita Rossi (insegnante scuola Moruzzi), di vari membri del Consiglio comunale dei ragazzi e ragazze con la facilitatrice Isabella Marenzi, del vicepresidente dell’associazione Percorsi di Pace Maurizio Sgarzi e di Daniele Festi (cooperativa OpenGroup), oltre a rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. Il video e il percorso contro il bullismo realizzato nelle classi negli ultimi due anni scolastici, che comprende la realizzazione di infografiche e di un set di carte da gioco dedicate ai vari personaggi della dinamica bullo-vittima, verrà presentato dalle 16 alle 18 nella sala mensa della scuola primaria Viganò (sempre in via della Libertà, 3). L’iniziativa è rivolta ai docenti e ai genitori.