Una panchina rossa al Veronelli. In memoria di Chiara Gualzetti

"Non voglio più stare in silenzio!", dicono le studentesse Sonia, Luisa e Rebecca. Con loro l’insegnante Ilaria, accompagnate dal frastuono creato da forchettoni e mestoli sbattuti da tutti gli altri studenti della scuola contro padelle e casseruole. Un rumore risuonato venerdì sera per l’inaugurazione della panchina rossa nel giardino dell’Alberghiero Veronelli di Casalecchio. "La panchina – ha rivelato la dirigente Rosalba De Vivo – è dedicata a tutte le donne che subiscono violenza e, in particolare a Chiara Gualzetti la nostra studentessa di Monteveglio-Valsamoggia uccisa da un coetaneo a poco più di 15 anni il 27 giugno 2021. Quest’anno Chiara si sarebbe diplomata". Presente anche il padre di Chiara, Vincenzo, di ritorno da Roma, dove era stato intervistato da Caterina Balivo, conduttrice di "Aspettando la Volta Buona" su Rai 1.

"Giulia Cecchettin è stata massacrata come mia figlia. E, come Chiara, è stata alla nuca la prima coltellata ricevuta dal suo assassino", ha ricordato Gualzetti che il 2 luglio scorso ha perso anche la moglie Giusi Fortunato per un tumore. "Continua la nostra battaglia – ha proseguito Gualzetti – per l’approvazione in Parlamento del progetto di legge che rimuove l’attenuante della minore età in caso di delitti come quello perpetrato su mia figlia". E Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio, ha aggiunto: "Il coraggio di Vincenzo è immane, faremo di tutto per educare i giovani al rispetto delle donne".

Nicodemo Mele