Una ‘partenza in salita’ per Tedeschi e figlia

Tale padre... tale figlia. Al Dehon, da stasera a domenica (feriali alle 21 e domenica alle 16) Corrado Tedeschi salirà sul palco con una partner speciale, sua figlia Camilla. In scena la fortunata commedia Partenza in salita di Gianni Clementi, diretta dallo stesso Tedeschi insieme a Marco Rampoldi. Un’occasione unica, per padre e figlia, di lavorare per la prima volta insieme. Chi, imparando a guidare, non ha mai provato difficoltà nella partenza in salita? Capire la giusta sincronia fra il rilascio del freno a mano, della frizione e la giusta dose di accelerazione non è semplice. Come non è semplice affrontare il mare magnum della vita per una ragazza di 18 anni. E se si aggiungono le incertezze e l’immaturità di un padre Peter Pan, improvvisato e impaziente istruttore di guida, allora la miscela diventa esplosiva.