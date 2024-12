Una passeggiata a pelo d’acqua tra storia e natura

Oggi, a San Giovanni in Persiceto, dalle 14.30 alle 16.30 è possibile partecipare a una passeggiata naturalistica lungo i sentieri dell’area di riequilibrio ecologico ‘Canale collettore delle acque alte’. Si tratta di una camminata autunnale per ripercorrere il viaggio dell’acqua nella pianura e la storia di come gli antichi romani, attraverso il sistema delle centurie, hanno reso la pianura padana un luogo dove vivere e coltivare. Il ritrovo è all’incrocio tra le vie Accatà e Cento. Evento consigliato ad adulti e bambini sopra gli 8 anni.