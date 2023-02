Una passeggiata di solidarietà lungo il Navile

Una passeggiata nella storia del canale Navile per beneficienza. Sabato l’associazione ‘Gli amici di Luca’ insieme al Csi - centro sportivo italiano di Bologna e il maestro Sinw di Bologna Massimo Cocchi, organizza la tappa del ‘Cammino l’Italia - Route 78’, anche seconda edizione della ‘Camminata dei Risvegli’. Il percorso di nove chilometri di quest’anno parte dal Parco dei Giardini di Corticella al Navile alle 9,15, ma è consegnato presentarsi una mezz’ora prima se non si è ancora iscritti e per ritirare i gadget. Il percorso segue la ciclovia del Navile che si dispiega lungo le sponde dell’omonimo canale, dal centro di Bologna fino a Bentivoglio. Durante il tragitto si incontreranno alcuni sostegni (opere di ingegneria idraulica) che erano operativi anni fa, quando il fiume era navigabile e collegava le Due Torri alle lagune veneziane. Durante la passeggiata ci saranno dei tour guidati offerti da Mauro Tolomelli dell’associazione ‘Il Nostro Navile’ che illustreranno ai partecipanti la storia e l’eredità dei reperti storici fluviali. Il primo stop sarà al ‘Ponte della Bionda’, luogo di riferimento della tradizione bolognese, fonte di ispirazione per scritti letterari e brani musicali che costituiscono pilastri per la cultura dialettale Felsinea. Il presidente dell’associazione dedicata al ponte diletterà i partecipanti con la ‘Canzone del ponte’, mentre Tolomelli firmerà alcune copie del suo libro ‘Storie nella storia. Le acque di Bologna’. Al ritorno al Parco dei Giardini ci sarà la possibilità di consumare un pranzo leggero dal gusto tradizionale bolognese con ottime lasagne della tradizione o di zucca offerte dall’associazione culinaria Ca’Bura (offerta libera dai 5 euro in su). Per iscriversi basta andare sul sito csibologna.it, è richiesta un’offerta minima di 10 euro. I soldi, del tour e del pasto, andranno alla raccolta fondi dell’associazione ‘Gli Amici di Luca’ dedicata alle persone in coma e ai loro familiari.

Nicola Maria Servillo