Una passeggiata lungo il Reno per pulire il futuro parco fluviale

Appuntamento con una passeggiata nella natura a caccia di rifiuti domani a Sasso Marconi, dove sulla riva del fiume Reno si svolge uno degli eventi gratuiti che il gruppo Hera ha programmato iniziative per le ‘seicento buone azioni per l’ambiente’ che produrranno una nuova oasi di 300 piante per la biodiversità. Uno di questi eventi green si svolge domani a partire dalle 9.45 all’area del nuovo parco fluviale per partecipare a "Vivi il fiume", un’attività di plogging sulle rive del Reno.

Per tutta la mattinata si camminerà lungo il Reno per pulire le rive con guanti e pinze e imparare attraverso il ’plogging di comunità’ l’importanza di tenere puliti gli spazi collettivi. La camminata ecologica sarà un’occasione per imparare come funziona il depuratore di Sasso Marconi che, grazie a una serie di trattamenti delle acque reflue, restituisce all’ambiente acque pulite. L’iniziativa rientra nell’evento finale del percorso partecipato "Nasce un nuovo parco", che ha coinvolto anche quattro classi seconde della locale scuola secondaria di primo grado. Il percorso accompagna la progettazione del nuovo Parco fluviale che sorgerà lungo il Reno nelle vicinanze del ponte da Vinci.

L’iniziativa è aperta a cittadini di tutte le età, è gratuita e non è richiesta l’iscrizione. Contribuire a questa gara per l’ambiente è facile: basta svolgere entro il 30 giugno una o più azioni ecologiche, scattare una foto che le rappresenti, pubblicarla su Instagram, se il profilo è pubblico, con l’hashtag #GMMCHALLENGE25. Obiettivo dichiarato di questa sfida è coinvolgere famiglie, scuole e cittadini per dare vita a questa nuova oasi. Per dare ulteriore sostegno all’iniziativa, la multiutility ha promosso nove eventi gratuiti con esperienze a stretto contatto con la natura.