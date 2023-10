Una passeggiata per scoprire la matematica

Si può giocare con i numeri? Si può trasformare una disciplina abitualmente considerata ‘fredda’come la matematica in una narrazione seducente? È questa la missione della docente del nostro Ateneo, e comunicatrice, come ama definirsi, Silvia Benvenuti che martedì ore 18.30 presenta alla libreria Coop Ambasciatori di via Orefici il suo nuovo libro ‘In viaggio con i numeri’ (Edt). Una presentazione atipica, perché la studiosa ha invitato il pubblico a fare con lei una ‘passeggiata matematica’ nel centro della città con partenza e ritorno dalla libreria (prenotazioni, ufficio.stampa@librerie-coop.it)

Benvenuti, lei definisce le sue passeggiate ‘turismo matematico’.

"Penso che le nostre città, e non solo quelle d’arte, possano essere osservate attraverso lenti diverse. E, cambiando lente, si apre di fronte uno scenario sempre differente, pur rimanendo uguale l’oggetto dell’osservazione Quello che io propongo è uno sguardo matematico sullo sviluppo e l’organizzazione del nostri agglomerati urbani, che si intreccia sempre con la storia, il costume, l’organizzazione sociale".

Ci faccia un esempio.

"Prendiamo Bologna, dove martedì guiderò il mio gruppo di turisti matematici. Abbiamo ogni giorno sotto gli occhi oggetti non necessariamente belli e per questo considerati non meritevoli di attenzione. Se invece ci soffermiamo su di loro, li scopriamo, ci fanno viaggiare nel tempo. Ad esempio proprio in Piazza Maggiore, nel basamento di Palazzo d’Accursio è incastonata una lapide apparentemente anonima. Se la guardiamo bene, ci accorgiamo che è lì dal Medioevo perché vi sono rappresentate le unità di misura in uso all’epoca, in particolare il ‘piede’ bolognese’".

Uno strumento utile a disposizione di tutti.

"Sì, in questo caso la matematica ha una rilevante importanza nelle relazioni tra le persone, perché quella era la piazza dove si teneva il mercato e, per chi veniva da fuori città era utilissimo avere a disposizione una sorta di strumento di conversione, che poteva equiparare il costo del manufatto, misurato in ‘piedi’ bolognesi, rispetto al valore sulla piazza di Ferrara, ad esempio. Per questo il Comune mise la lapide perché svolgesse un’utile funzione di giustizia sociale".

Che altre sorprese riserva Piazza Maggiore vista da un turista matematico?

"Basta andare sotto il Voltone, dove ogni visitatore si diverte a giocare con la propria voce che viene trasmessa, come se si muovesse nell’aria, da un angolo all’altro. Un divertimento che è però basato su rigorose regole matematiche che sono esattamente le stesse che determinano la ricezione di segnali attraverso le parabole e i sistemi satellitari".

Con buona pace di chi considera la matematica ’fredda’.

"Io cerco di dimostrare il contrario. I numeri trasmettono certezze, ma non freddezza. Bisogna far comprendere ai giovani che la matematica non solo è utile, e si intreccia con l’arte e con la storia, ma è anche bella".